NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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02.10.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagabend gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 234,71 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 234,71 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'161 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 237,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 19'941'740 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 237,86 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 1,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,01 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,785 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,040 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,27 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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NVIDIA am 02.10.2026
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