NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 236,98 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'346 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 237,86 USD. Bei 236,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 11'385'758 Stück.

Am 02.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 237,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei 164,28 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,785 USD. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,27 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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