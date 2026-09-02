NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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02.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Mittwochabend freundlich
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 224,71 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 224,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'217 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 227,93 USD. Bei 218,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 19'779'008 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,909 USD. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,26 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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