NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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02.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA legt am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 222,36 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 222,36 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'211 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 223,10 USD. Bei 218,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 5'435'170 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD an. 6,38 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 164,07 USD erreichte der Anteilsschein am 06.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 26,21 Prozent wieder erreichen.
Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,909 USD je Aktie ausschütten. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 96.22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,26 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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