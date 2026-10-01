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01.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Aufwind

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Aufwind

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 230,29 USD.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 230,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'918 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,91 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11'627'054 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,72 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 28,66 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,785 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 105,85 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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