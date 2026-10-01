NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 230,10 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 231,91 USD. Mit einem Wert von 230,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'804'943 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 236,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 2,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 28,60 Prozent wieder erreichen.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,785 USD aus. Am 26.08.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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