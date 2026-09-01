NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Kurseinbussen
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 217,67 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 217,67 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'100 Punkten liegt. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 215,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 217,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'581'088 NVIDIA-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,07 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,62 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,984 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,26 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
NVIDIA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial
KI-Infrastruktur im Wandel - Wird Networking zum Kurstreiber für die Aktien von NVIDIA, Broadcom & Marvell
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
01.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)