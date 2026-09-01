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01.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Kurseinbussen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Kurseinbussen

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 217,67 USD ab.

NVIDIA
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Um 20:26 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 217,67 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'100 Punkten liegt. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 215,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 217,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'581'088 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,07 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,62 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,984 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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