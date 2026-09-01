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01.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 217,86 USD.

NVIDIA
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Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 217,86 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'154 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 215,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,04 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'223'893 NVIDIA-Aktien.

Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 7,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 24,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,984 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,040 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 26.08.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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