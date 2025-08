NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 174,03 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 20'753 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 170,89 USD. Bei 174,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'193'499 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 183,29 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 50,22 Prozent wieder erreichen.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,039 USD belaufen. Am 28.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,18 Prozent auf 44.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

