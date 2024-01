NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 04:28 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 493,45 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 15'011 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 487,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 498,13 USD. Bisher wurden heute 38'929'330 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (505,48 USD) erklomm das Papier am 21.11.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,34 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 71,56 Prozent sinken.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. In Sachen EPS wurden 4,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 205,51 Prozent auf 18'120,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5'931,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,26 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch