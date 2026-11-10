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10.11.2026 10:43:00
Nvidia Aktie: Krisen-PR-Profi soll Jensen Huang aus der Bredouille helfen
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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12:03
|FBI ermittelt zu Affäre von Nvidia-Chef Huang (AWP)
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09.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
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09.11.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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09.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
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09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung weit im Plus (finanzen.ch)
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09.11.26
|NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin (AWP)
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09.11.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend im Ausverkauf (finanzen.ch)
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09.11.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.11.26
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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