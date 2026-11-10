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10.11.2026 10:43:00

Nvidia Aktie: Krisen-PR-Profi soll Jensen Huang aus der Bredouille helfen

NVIDIA
147.41 CHF 2.33%
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Sie wird gerufen, wenn die US-Elite aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness um ihren Ruf fürchtet. Jetzt soll die renommierte Krisen-PR-Beraterin Risa Heller offenbar auch Nvidia-Chef Jensen Huang und dessen Konzern helfen, die Folgen der Affäre zu bewältigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3237 17.06.2027 162805318
Long 12.2062 18.12.2026 153820415
Long 2929.4797 19.03.2027 157051944
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1275 8.54 153155163
Long 8.3699 6.46 162804733
Long 32.4698 -2.56 161814588
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9578 13.11 161814700
Short 10.4367 8.63 161814698
Short 41.8497 1.35 162802386
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 4.70 116116852
Long 10 -9.95 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
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14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.16 STBNIU
Short 15’959.13 13.78 SXJB6U
Short 16’534.48 8.87 S8BMRU
SMI-Kurs: 15’049.28 10.11.2026 11:47:25
Long 14’391.21 19.41 S1OTBU
Long 14’076.20 13.84 SABJEU
Long 13’456.24 8.82 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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