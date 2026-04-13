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KI-Konkurrenz 13.04.2026 03:33:27

NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum Arms neuer KI-Chip wohl keine grosse Bedrohung ist

NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum Arms neuer KI-Chip wohl keine grosse Bedrohung ist

Arm drängt mit einem eigenen KI-Prozessor in den boomenden Rechenzentrumsmarkt. Doch stellt der Vorstoss wirklich eine Gefahr für Branchenprimus NVIDIA dar?

• Arm Holdings stellt erstmals eigenen KI-Chip für Rechenzentren vor
• Analysten sehen keine direkte Bedrohung für NVIDIA
• Investoren reagieren gelassen

Der KI-Chipmarkt wächst rasant - und mit ihm die Konkurrenz. Doch selbst eine grosse Ankündigung des Chipdesigners Arm Holdings sorgt aktuell nicht für Panik beim Branchenprimus NVIDIA. Laut einem Bericht des Finanzmagazins Barron's sehen Analysten den neuen Vorstoss von Arm in den Markt für KI-Prozessoren bislang nicht als ernsthafte Bedrohung für NVIDIA. Stattdessen könnte sich der Schritt sogar als Ergänzung innerhalb des bestehenden KI-Ökosystems erweisen.

Arm wagt den Schritt vom Designer zum Chipanbieter

Arm ist traditionell dafür bekannt, Chip-Architekturen zu entwickeln und zu lizenzieren, die anschliessend von anderen Unternehmen produziert werden. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter: Arm stellte erstmals einen eigenen Prozessor für Rechenzentren und KI-Workloads vor, wie das Unternehmen am 24. März bekanntgab.

Der neue Chip richtet sich an grosse Cloud- und KI-Anbieter und soll besonders effizient in der Verarbeitung von KI-Anwendungen sein. Das Projekt wird unter anderem von grossen Tech-Unternehmen unterstützt, darunter Meta Platforms und OpenAI, heisst es in der Pressemitteilung.

Mit diesem Schritt will Arm seine Rolle in der KI-Infrastruktur deutlich ausbauen. Das Unternehmen erwartet, dass sein CPU-Geschäft langfristig stark wachsen könnte. In einem Interview mit Schwab Network erklärte CFO Jason Child, dass Arm bis 2031 rund 15 Milliarden US-Dollar Umsatz allein mit CPUs erzielen könnte.

Warum NVIDIA trotzdem die dominante Rolle behalten dürfte

Trotz der ambitionierten Pläne sehen Analysten gemäss Barron‘s keinen direkten Angriff auf NVIDIAs Kerngeschäft. Denn NVIDIA dominiert vor allem den Markt für Grafikprozessoren (GPUs), die für das Training und den Betrieb grosser KI-Modelle unverzichtbar sind.

Arms neue Chips hingegen setzen stärker auf CPU-Architekturen und sollen vor allem als Teil grösserer KI-Systeme eingesetzt werden. Damit ergänzen sie eher bestehende Infrastruktur, statt die spezialisierten KI-Beschleuniger von NVIDIA zu ersetzen, heisst es.

Auch die Beziehung zwischen beiden Unternehmen bleibt eng. Laut Barron's unterstützte sogar NVIDIA-CEO Jensen Huang die Initiative von Arm und verwies auf die langjährige Partnerschaft zwischen den Firmen.

NVIDIA-Aktie reagiert gelassen auf neue Konkurrenz

Die Reaktion der Märkte spiegelt diese Einschätzung wider. Nach der Ankündigung legte die Aktie von Arm deutlich zu und gewann rund 14 Prozent. Doch auch NVIDIA profitierte: Die Aktie des KI-Chipgiganten stieg ebenfalls und entwickelte sich besser als der Gesamtmarkt. Investoren sehen den Vorstoss von Arm also offenbar eher als zusätzlichen Wachstumstreiber für den KI-Sektor als als Beginn eines Verdrängungswettbewerbs.

Mehr Konkurrenz für NVIDA - aber keine Revolution?

Der Einstieg von Arm in den Markt für eigene KI-Chips ist ein wichtiger strategischer Schritt. Für die Branche bedeutet er mehr Wettbewerb und Innovation. Dennoch könnte NVIDIA aufgrund seiner führenden GPU-Technologie weiterhin das Rückgrat der KI-Infrastruktur bleiben. Arms neue Chips könnten diese Systeme künftig ergänzen - sie ersetzen sie jedoch vermutlich kaum.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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