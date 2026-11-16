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Mindestens zwei Affären 16.11.2026 17:13:36

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump spricht sich für Huangs Rückkehr an NVIDIA-Spitze aus

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump spricht sich für Huangs Rückkehr an NVIDIA-Spitze aus

US-Präsident Donald Trump "hätte nichts dagegen", wenn der zurückgetretene NVIDIA-Chef Jensen Huang an die Spitze des Chip-Riesen zurückkehren würde.

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"Ich denke, er hat eine grosse Lektion gelernt", sagte Trump vor Journalisten am Weissen Haus. Fragen dazu folgten auf einen Medienbericht am Wochenende, wonach Verbündete Huangs Druck auf den NVIDIA-Verwaltungsrat ausüben, ihn wieder als Chef einzusetzen. Der 63-jährige Huang war am Donnerstag zurückgetreten, nachdem mehrere aussereheliche Affären bekannt wurden.

Die Position bringt Trump auf Kollisionskurs mit seinem Finanzminister Scott Bessent, der am Wochenende einen radikalen Neuanfang in der NVIDIA-Chefetage gefordert hatte. Der Chefposten sollte mit jemandem von ausserhalb des Unternehmens besetzt werden, sagte er in einem TV-Interview. Bessent verwies auf den Schmuggel moderner NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Exportverboten. Er wolle von NVIDIA binnen zehn Tagen Antworten dazu, ob bei NVIDIA unerlaubte Verkäufe toleriert worden seien, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären.

Mindestens zwei Affären

Bisher wurden mindestens zwei aussereheliche Beziehungen von Huang bekannt. Die erste davon, die für die meisten Schlagzeilen sorgte, hatte er mit einer damaligen Top-Managerin der Firma Megaspeed aus Singapur. Megaspeed wird von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Chips nach China weitergereicht zu haben. Was die aus China stammende Frau betrifft, haben laut Medienberichten US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben gewesen sein könnte.

Trump sagte, er wisse nicht, ob die Frau eine Spionin gewesen sei. Das werde man aber herausfinden.

Die zweite Affäre hatte Huang Medienberichten zufolge mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von NVIDIA. In solchen Fällen greifen Verwaltungsräte amerikanischer Unternehmen oft hart durch, mehrere Konzernchefs haben deswegen schon ihre Jobs verloren. Auch Huangs Rücktritt folgte auf Berichte über diese Affäre. NVIDIA machte keine Angaben zu Gründen für den Chefwechsel. Huang war Chef von NVIDIA seit Gründung des Unternehmens vor mehr als 30 Jahren.

Für ihn übernahm kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, während nach einer dauerhaften Lösung gesucht wird. Chips von NVIDIA sind zur Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz geworden.

Die NVIDIA-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 2,56 Prozent auf 158,68 US-Dollar.

/so/DP/he

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