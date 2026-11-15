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|Nach Huang-Rücktritt
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15.11.2026 14:32:00
NVIDIA-Aktie im Fokus: Megaspeed bestätigt Alice Huangs Abgang im August 2025 - Vorwürfe werden intern untersucht
Die frühere chinesische Top-Managerin Alice Huang von Megaspeed International arbeitet nach Angaben ihres ehemaligen Arbeitgebers seit dem Spätsommer 2025 nicht mehr bei dem Unternehmen.
Eine Affäre von Alice Huang mit dem Vorstandschef des KI-Chip-Herstellers Nvidia , Jensen Huang, hatte am Donnerstag zu dessen Rücktritt geführt. Alice Huang steht im Verdacht, eine chinesische Spionin gewesen zu sein. Die beiden sind nicht miteinander verwandt.
In dem Fall geht es um mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Megaspeed wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar.
Megaspeed teilte am Sonntag mit, es habe Kenntnis von Medienberichten über Behauptungen, die das Geschäft, die Lieferkette und die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens betreffen. Man habe "einen externen Rechtsbeistand beauftragt, eine gründliche interne Untersuchung durchzuführen". "Megaspeed äussert sich nicht zu den persönlichen und privaten Angelegenheiten von Frau Huang", hiess es zudem.
/brd/DP/zb
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