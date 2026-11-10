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Ermittlungen 10.11.2026 07:20:00

NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang

NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang

Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von NVIDIA-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin.

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Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, liess der Präsident offen.

Huang selbst beteure, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte, sagte Trump. Er habe den NVIDIA-Chef in einem Gespräch am Montag danach gefragt. "Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich."

Trump hatte bereits am Vortag nach dem Eingeständnis der Affäre durch Huang dem NVIDIA-Chef den Rücken gestärkt. Huang sei "ein feiner Mensch", der sich um die USA verdient gemacht habe, sagte Trump. "Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür." In den vergangenen Jahren hatte Huang ein enges Verhältnis zu Trump aufgebaut.

Bei NVIDIA läufts nichts ohne Huang

Huangs Affäre und wirft ein Schlaglicht darauf, dass NVIDIA für ein Unternehmen dieser Grösse eine ausserordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Struktur hat. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen Huang. Rund 60 NVIDIA-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Huang beantworte ihre kurzen E-Mails mit "fünf zentralen Punkten" zu allen möglichen Zeiten.

Nach Huangs Eingeständnis der Affäre unterstützte ein anderer Tech-Milliardär - Elon Musk - auf seiner Online-Plattform X die Ansicht, dass der NVIDIA-Chef für das Unternehmen unersetzlich sei. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein grosser NVIDIA-Kunde. NVIDIA-Chips wurden zu einer unverzichtbaren Technik für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Atemberaubender Aufstieg

Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von NVIDIA sind untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs NVIDIA mit ihm an der Spitze - und um ihn herum. Und es war ein atemberaubendes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.

Die Management-Struktur blieb dabei schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das grosse Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt. Anders als bei anderen Tech-Konzernen wurde kein NVIDIA-Manager je als möglicher Kronprinz gehandelt. Huang sagte in einem jüngsten Bloomberg-Interview vor Eingeständnis der Affäre, er hoffe auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen - würde den Job aber gern noch 20 Jahre selbst machen.

NVIDIA-Untersuchung

Die Schlüsselrolle Huangs für das Unternehmen dürfte das eher vorsichtige Vorgehen des NVIDIA-Verwaltungsrates erklären. Schliesslich deuten Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprach, darauf hin, dass Huang auch seinen Konzern hinters Licht geführt haben könnte. Für viele Chefs wäre hier Endstation. Vom NVIDIA-Aufsichtsgremium hiess es aber bei der Einleitung einer Untersuchung der Affäre, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsteam.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein enges Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die NVIDIA-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe.

Am Montag ging es für die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ letztlich 4,27 Prozent runter auf 178,67 US-Dollar. Nachbörslich deutete sich mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 180,50 US-Dollar jedoch eine leichte Erholung an.

/ngu/DP/zb

WASHINGTON (awp international)

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