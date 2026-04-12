NVIDIA-Aktie im Fokus: 40-Milliarden-Wette - Risiko oder cleverer Schachzug?

• NVIDIA steckte über 40 Milliarden US-Dollar in Aktienrückkäufe und damit rund ein Drittel des Nettogewinns• Kritiker sehen verpasste Chancen bei Investitionen in KI, Infrastruktur und Forschung• Management und Strategie sprechen für eine bewusste Wette auf die eigene Stärke im AI-Zeitalter

40 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe: Eine ungewöhnliche Priorität?

NVIDIA steht wie kaum ein anderes Unternehmen für den aktuellen KI-Boom. Die Aktie hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht und den Konzern an die Spitze der globalen Börsen katapultiert. Umso genauer schauen Investoren inzwischen darauf, wie das Unternehmen mit seinem Kapital umgeht.

Im Fiskaljahr 2026 floss ein besonders grosser Betrag in Aktienrückkäufe. Mehr als 40 Milliarden US-Dollar setzte NVIDIA dafür ein. Laut "The Motley Fool" entspricht das etwa einem Drittel des Nettogewinns und liegt deutlich über den Investitionen in Sachanlagen. Genau hier setzt die Kritik an. Einige Marktbeobachter stellen die Frage, ob dieses Geld nicht besser in Forschung, Entwicklung oder zusätzliche Kapazitäten geflossen wäre, um die Position im KI-Markt weiter auszubauen.

Rekordzahlen und AI-Boom: Hatte NVIDIA überhaupt ein Investitionsproblem?

Gleichzeitig liefern die Geschäftszahlen ein starkes Gegenargument. NVIDIA wächst weiterhin in einem Tempo, das selbst im Technologiesektor heraussticht. Im Fiskaljahr 2026 stieg der Umsatz um 65 Prozent auf rund 215,9 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn wurden neue Bestmarken erreicht.

Aus Sicht des Managements gibt es daher offenbar keinen akuten Druck, zusätzliches Kapital in das Kerngeschäft zu lenken. Laut "The Motley Fool" verfügt NVIDIA bereits über eine breite technologische Basis mit leistungsstarken GPUs, der CUDA-Plattform und zahlreichen Beteiligungen im KI-Ökosystem. Finanzchefin Colette Kress machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass man die Kapitalverwendung sehr genau abwäge. Man sei überzeugt, "dass wir unser Kapital an den richtigen Stellen einsetzen", erklärte sie.

Zweifel am Wachstum: Warum Investoren trotzdem nervös reagieren

Trotz der starken Zahlen blieb die Reaktion an der Börse zuletzt verhalten. Wie Reuters berichtet, gerieten die NVIDIA-Aktien nach den Quartalszahlen unter Druck. Investoren blicken zunehmend weniger auf die aktuellen Ergebnisse, sondern stärker auf die Frage, wie nachhaltig das Wachstum ist.

Ein Grund dafür ist das sich verändernde Wettbewerbsumfeld. Laut Reuters arbeiten grosse Cloud-Anbieter verstärkt an eigenen Chips, während Konkurrenten wie AMD ihre Position ausbauen. Gleichzeitig steigen die Investitionen in KI-Infrastruktur branchenweit massiv an. Ein Analyst von eMarketer brachte es auf den Punkt: Die entscheidende Frage sei inzwischen, wie hoch der tatsächliche Nutzen dieser Investitionen ausfällt. In diesem Umfeld wirken Aktienrückkäufe für einige Anleger wie eine verpasste Chance, das operative Geschäft noch aggressiver zu stärken.

Strategische Logik: Rückkäufe als indirekte KI-Wette?

Auf den zweiten Blick lässt sich die Entscheidung jedoch auch anders lesen. Laut "The Motley Fool" setzt NVIDIA mit den Rückkäufen letztlich auf sich selbst. Wenn das Unternehmen seine dominante Rolle im KI-Markt behauptet und weiter ausbaut, profitieren die Aktionäre direkt von einer geringeren Aktienanzahl und steigenden Gewinnen je Aktie.

Parallel bleibt NVIDIA keineswegs untätig. Reuters zufolge investiert der Konzern weiter gezielt in sein Ökosystem, etwa mit einer Beteiligung von 2 Milliarden US-Dollar an Marvell. Ziel ist es, auch in einem Markt mit mehr massgeschneiderten Chips eine zentrale Rolle zu spielen und die eigene Plattform weiter auszubauen.

Damit zeigt sich ein differenziertes Bild. Die 40 Milliarden US-Dollar sind kein isolierter Schritt, sondern Teil einer breiteren Strategie. Ob sich diese Entscheidung am Ende als Fehler oder als kluger Schachzug erweist, hängt vor allem davon ab, wie sich der KI-Markt in den kommenden Jahren entwickelt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch