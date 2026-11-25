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25.11.2026 07:24:00
NVIDIA-Aktie: Huang will offenbar ohne Nachfolger an der Spitze bleiben
Der zurückgekehrte Nvidia-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will.
"Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben", sagte Huang dem Magazin "Wired" zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. "Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte."
Tägliche Therapie
Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem durch Medienberichte zwei aussereheliche Affären bekannt wurden. Eine davon soll mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von NVIDIA gewesen sein, was gegen Unternehmens-Richtlinien verstiess. Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsident Donald Trump vom Verwaltungsrat wieder als NVIDIA-Chef eingesetzt.
In seiner Ansprache entschuldigte sich Huang den Medienberichten zufolge bei den Mitarbeitern und sagte, er sei in Therapie. "Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr", wurde er von "Wired" zitiert.
Experten für gute Unternehmensführung hatten sich besorgt gezeigt, dass NVIDIA mit der Rückkehr Huangs die Glaubwürdigkeit verliert, was die Durchsetzung von Verhaltensregeln im Unternehmen angeht, da seine Verstösse dagegen toleriert wurden. Er sagte "Wired", man müsse bei NVIDIA eine "sichere Umgebung" für alle Frauen schaffen. "Und wenn ich etwas getan habe, was das gefährdet, kann ich gar nicht sagen, wie traurig ich bin, und werde alles Erdenkliche tun, um das zu korrigieren."
/so/DP/mis
SANTA CLARA (awp international)
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