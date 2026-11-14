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Analysten werden vorsichtig 14.11.2026 14:01:37

NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert rutscht unter wichtige Marke - was Anleger jetzt wissen sollten

NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert rutscht unter wichtige Marke - was Anleger jetzt wissen sollten

Eine Grossbank kippt ihr Kaufvotum, andere senken nur ihre Kursziele: Nach dem Abgang von Jensen Huang sind sich die Analysten bei NVIDIA nicht mehr einig.

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  • HSBC stuft NVIDIA auf „Hold“ ab
  • Erstmals seit Juli 2025 schloss NVIDIA unter 4 Billionen US-Dollar Börsenwert
  • Barclays und Rosenblatt bleiben positiv, senken aber ihre Kursziele

Die britische Grossbank HSBC hat die Aktie von NVIDIA am Freitag von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel auf 170 US-Dollar festgelegt. Analyst Frank Lee begründet den Schritt laut CNBC mit der offenen Nachfolge an der Konzernspitze nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Die NVIDIA-Aktie schloss vor dem Wochenende rund zwei Prozent tiefer, der Börsenwert sank damit erstmals seit Juli 2025 zum Handelsschluss unter vier Billionen US-Dollar.

HSBC rechnet mit Belastung bis zur Wahl eines neuen Chefs

Lee erwartet, dass die Unsicherheit anhält, bis ein dauerhafter Nachfolgeplan steht und der neue Konzernchef zeigen kann, dass er die Pläne umsetzt. Bis dahin führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen übergangsweise. Hinzu kommt ein zweites Risiko: Schärfere Exportbeschränkungen hält der Analyst für ernsthaft möglich. In diesem Fall könnte der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um 13 Prozent unter dem HSBC-Basisszenario von 15,65 US-Dollar liegen.

Andere Häuser senken nur die Kursziele

Nicht alle Analysten ziehen dieselbe Konsequenz. Die britische Bank Barclays hält laut dem Analyseportal TipRanks an ihrer positiven Einstufung fest, senkte aber am Freitag das Kursziel von 275 auf 210 US-Dollar. Nach Angaben von Investing.com verweist Barclays auf den Führungswechsel und ein strukturelles Risiko durch die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen. Rosenblatt Securities bleibt laut TipRanks ebenfalls bei einer Kaufeinstufung, reduzierte das Kursziel aber von 390 auf 300 US-Dollar.

Bernstein Research stufte die Aktie in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie auf "Market-Perform" ab und senkte das Kursziel von 400 auf 200 US-Dollar. Am Freitag beliess Analyst Stacy Rasgon die Einstufung angesichts des Rücktritts von Jensen Huang dann unverändert. Er wertet die Übergangslösung mit Kress zunächst positiv und sieht kurzfristig kaum geschäftliche Folgen. Gemessen an den Kennzahlen wirke die Aktie sehr günstig, die Unsicherheit über weitere Nachrichten bleibe aber erheblich.

Was die Quartalszahlen für Anleger klären können

Für Anleger verschiebt sich damit der Blick: Die drängendste Frage betrifft derzeit weniger die Nachfrage nach KI-Chips als die Führung des Konzerns. HSBC knüpft eine bessere Bewertung der Aktie ausdrücklich daran, dass ein dauerhafter Chef gefunden ist und Ergebnisse liefert. Bernstein hält die Aktie zwar gemessen an den Kennzahlen für günstig, sieht aber ebenfalls erhebliche Unsicherheit. Kurzfristig verorten beide Häuser das Problem damit eher an der Spitze als im laufenden Geschäft, HSBC nennt mit möglichen Exportbeschränkungen allerdings ein zusätzliches Risiko für die Gewinne.

Erste Anhaltspunkte liefert der kommende Dienstag, wenn NVIDIA nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorlegt. Ende August hatte der Konzern einen Umsatz von rund 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, mit einer Schwankungsbreite von zwei Prozent nach oben wie unten, sowie eine Bruttomarge von etwa 74 Prozent. Umsätze mit Rechenzentrumschips in China sind in dieser Prognose nicht enthalten. Die Erwartungen der Analysten liegen laut TipRanks mit durchschnittlich 108,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar nahe an der Unternehmensprognose.

Mindestens ebenso aufschlussreich wie die Zahlen selbst dürfte sein, ob Interimschefin Kress den Ausblick auf das Schlussquartal ohne Abstriche fortschreibt und ob sich das Unternehmen zum Stand der Nachfolgesuche äussert. Der neue Verwaltungsratschef Harvey C. Jones hatte bei Huangs Rücktritt erklärt, Geschäftsbetrieb, Kundenzusagen und Produktfahrplan sollten ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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