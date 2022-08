NVIDIA-Aktie fällt: NVIDIA verfehlt Umsatzprognose für das zweite Quartal deutlich

Der Umsatz lag nach vorläufigen Zahlen bei 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 6,6 Mrd Euro) und verfehlte damit klar die eigene Prognose von 8,1 Milliarden Dollar. Das wäre ein Plus von drei Prozent im Jahresvergleich - aber ein Rückgang von 19 Prozent zum Vorquartal.

Auslöser war vor allem ein deutlicher Rückgang im Gaming-Geschäft, in dem NVIDIA mit Grafikkarten stark ist. Die Erlöse des Bereichs fielen mit 2,04 Milliarden Dollar um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahresquartal und um 44 Prozent binnen drei Monaten. NVIDIA begründeten diesen Trend mit der schwachen Wirtschaft. Konjunktursorgen und die hohe Inflation führen dazu, dass Verbraucher sparsam sind. Angesichts der erwarteten weiteren Nachfrage-Schwäche will NVIDIA eine Abschreibung von 1,32 Milliarden Dollar auf Lagerbestände vornehmen.

Im Geschäft mit Rechenzentren stieg der Umsatz dagegen auf 3,81 Milliarden Dollar - ein Plus von 61 Prozent im Jahresvergleich und von 1 Prozent von Quartal zu Quartal.

Anleger lassen die NVIDIA-Aktie im US-Handel an der NASDAQ zeitweise um 5,64 Prozent auf 179,19 US-Dollar fallen. Ausführliche Zahlen zum Geschäft im Ende Juli abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal will der Konzern am 24. August vorlegen.

/so/DP/jha

SANTA CLARA (awp international)