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|Wirbel um NVIDIA-Chef
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12.11.2026 07:20:00
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang
Beim Chip-Riesen NVIDIA könnte sich laut Medienberichten schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht.
Weitere Affäre mit NVIDIA-Managerin?
In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach der 63 Jahre alte Firmengründer und Multimilliardär ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen in US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin sein könnte. Huang, der seit gut 40 Jahren verheiratet ist, bestätigte in einer E-Mail an NVIDIA-Beschäftigte eine aussereheliche Affäre.
Die "New York Times" und das "Wall Street Journal" berichteten am Mittwoch zudem, der Konzernboss habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Huang und NVIDIA äusserten sich demnach zunächst nicht dazu. Bei Affären im Unternehmen haben amerikanische Verwaltungsräte oft eine sehr geringe Toleranzschwelle, in mehreren Fällen haben sie Spitzenmanager schon den Job gekostet.
Treibende Kraft hinter NVIDIA Aufstieg
Huangs Name ist untrennbar mit NVIDIA verbunden: Er ist seit der Gründung des Chipkonzerns vor mehr als 30 Jahren dessen Chef und gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma aus dem Silicon Valley, die bis vor wenigen Jahren vor allem für Computer-Grafikkarten bekannt war und dank des KI-Booms einen steilen Aufstieg erlebte. Auch die Management-Struktur ist aussergewöhnlich stark auf Huang zugeschnitten. Medien zufolge berichten rund 60 Manager direkt an ihn. Damit ist er stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere Chefs grosser Konzerne - und auch schwieriger zu ersetzen.
Nach Informationen der Nachrichten-Website "Semafor" favorisieren einige Mitglieder des Verwaltungsrats Finanzchefin Colette Kress als mögliche Nachfolgerin. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, eine Überlegung sei, den Chefposten kommissarisch zu besetzen und dann eine langfristige Lösung zu suchen.
Der Konzern hatte am Wochenende nach Berichten, wonach Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivität geworden sein könnte, eine Untersuchung eingeleitet. In der öffentlichen Stellungnahme dazu hiess es, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsmannschaft.
NVIDIA-Chips wurden in den vergangenen Jahren zur Schlüsseltechnik im boomenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Eine Führungskrise bei NVIDIA könnte damit die gesamte Tech-Branche belasten.
Senatoren setzen Trump-Regierung unter Druck
Die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons forderten unterdessen die Regierung von Präsident Donald Trump auf, alle Unterlagen zu NVIDIAs Chip-Exporten und Huangs Affäre mit der möglichen Spionin aufzubewahren. Im Kongress werden die Demokraten im Januar die Mehrheit in beiden Kammern von Trumps Republikanern übernehmen und könnten parlamentarische Untersuchungen anstrengen.
Huang trat in den vergangenen Jahren immer wieder als Befürworter des Verkaufs auch neuerer NVIDIA-Chips nach China in Erscheinung. Seine Begründung ist, dass die Volksrepublik ansonsten eigene Halbleiter entwickeln wird, die NVIDIA auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen und damit die KI-Technologieführerschaft der USA untergraben könnten. Die Frau aus China, mit der Huang eine Affäre gehabt haben soll, arbeitete zeitweise für eine Firma, die von US-Behörden verdächtigt wurde, Chips nach China geschmuggelt und damit Verbote umgangen zu haben./zb/DP/zb
SANTA CLARA (awp international)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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