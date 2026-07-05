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Monats-Einschätzungen 05.07.2026 15:27:00

NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

NVIDIA
159.68 CHF 1.18%
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Im Juni 2026 haben 5 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert.

5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,80 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 103,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 200,09 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research315,00 USD57,4329.06.2026
Bernstein Research315,00 USD57,4308.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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