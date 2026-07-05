NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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05.07.2026 15:27:00
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.
Im Juni 2026 haben 5 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert.
5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,80 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 103,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 200,09 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|315,00 USD
|57,43
|29.06.2026
|Bernstein Research
|315,00 USD
|57,43
|08.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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