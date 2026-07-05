NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Im Juni 2026 haben 5 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert.

5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,80 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 103,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 200,09 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 315,00 USD 57,43 29.06.2026 Bernstein Research 315,00 USD 57,43 08.06.2026

Redaktion finanzen.ch