NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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31.08.2026 22:30:38
NVIDIA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
So haben Experten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.
29 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 330,24 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 220,78 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|UBS AG
|300,00 USD
|35,88
|27.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|320,00 USD
|44,94
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|35,88
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|330,00 USD
|49,47
|27.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|300,00 USD
|35,88
|27.08.2026
|Bernstein Research
|400,00 USD
|81,18
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|300,00 USD
|35,88
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|300,00 USD
|35,88
|11.08.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|26,82
|10.08.2026
|Bernstein Research
|315,00 USD
|42,68
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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21:20
|KI-Infrastruktur im Wandel - Wird Networking zum Kurstreiber für die Aktien von NVIDIA, Broadcom & Marvell (finanzen.ch)
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20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend in Grün (finanzen.ch)
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20:03
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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