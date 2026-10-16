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Streit um die KI-Blase 16.10.2026 03:34:02

NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein

NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein

Auf dem Greenwich Economic Forum nennt Michael Novogratz KI die grösste Blase seines Lebens und zieht daraus einen Schluss, der viele Anleger überraschen dürfte.

  • Novogratz nennt KI die grösste Blase seines Lebens und rät dennoch zum Einstieg
  • Ray Dalio sieht die Blase dagegen kurz vor dem Platzen
  • Analysten bleiben für den KI-Leitwert trotz Blasendebatte optimistisch

Michael Novogratz, Gründer und Chef von Galaxy Digital, hat künstliche Intelligenz auf dem Greenwich Economic Forum im US-Bundesstaat Connecticut als grösste Blase seines Lebens bezeichnet und Anlegern trotzdem zum Einstieg geraten. Damit schliesst sich der Milliardär zwar dem wachsenden Chor der Warner an, zieht aus derselben Diagnose aber den entgegengesetzten Schluss. Wer nicht in KI investiert sei, könne genauso gut nach Hause gehen und den Kopf in einen Eimer Eis stecken, sagte Novogratz auf einem Podium des Forums.

Warum Novogratz das Ende der Rally noch nicht sieht

Seine Begründung ist ebenso schlicht wie selbstbewusst: So wie derzeit endeten Blasen nicht. Er wisse, wie Blasen enden, nämlich spektakulär, und das aktuelle Geschehen sei dafür nicht spektakulär genug. Gemessen am KGV hält Novogratz KI-Aktien zudem weiterhin für günstig. Die stetig steigenden Kosten für langfristige Kredite trüben den Ausblick zwar, reichen aus seiner Sicht aber nicht aus, um den Aufwärtstrend zu beenden.

Rückenwind erwartet er auch aus der Politik. Demokraten wie Republikaner empfänden es als nahezu existenziell, im Rennen um KI vor China ins Ziel zu kommen, sagte Novogratz. Deshalb werde es sehr schwer, die Entwicklung zu bremsen, selbst in dem Mass, das sich die Entwickler der Technologie selbst wünschten.

Dalio und die Bank of America lesen die Signale anders

Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, teilt die Diagnose, nicht aber die Gelassenheit. KI sei eine klassische Blase, die sich dem Platzen nähere, sagte er auf der Forbes Global CEO Conference in Singapur. Zur Finanzierung von KI werde eine gewaltige Menge an Schulden aufgenommen. Steigen die Zinsen weiter, sei der Punkt erreicht, an dem die Blase zu platzen beginne. „Ich denke, wir sind nah dran“, so Dalio. Als zweiten Auslöser nannte er den Zwang, Vermögen zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Genau daran platze eine Blase meist.

Einen Mittelweg wählt die Bank of America. In einer Studie warnten die Strategen Arjun Goyal, Riddhi Prasad und Benjamin Bowler, dass eine geringe Marktbreite ein klassisches Merkmal entstehender Blasen sei und in der Regel erst ende, wenn diese platzen. Statt Technologieschwergewichte direkt zu kaufen, bevorzugen sie Call-Spreads auf einen ETF, der den NASDAQ 100 abbildet. Solche Optionsstrukturen beteiligen an weiteren Kursgewinnen bis zu einer Obergrenze und begrenzen den möglichen Verlust auf den gezahlten Einsatz.

Was Analysten der NVIDIA-Aktie zutrauen

Beim KI-Leitwert NVIDIA lassen sich die Analysten von der Blasendebatte bislang nicht beirren. Alle 33 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten laut TipRanks Kursziele für NVIDIA auf Sicht von 12 Monaten abgegeben haben, empfehlen die Aktie zum Kauf. Die UBS bestätigte am 9. Oktober ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300 US-Dollar. Bernstein Research beliess den Titel im September mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf „Outperform“. Analyst Stacy Rasgon hob nach Gesprächen mit Finanzchefin Colette Kress das weiter enorme Potenzial im Rechenzentrumsgeschäft hervor. Im Schnitt trauen die Analysten dem Anteilsschein rund 324 US-Dollar zu.

Novogratz kennt die Blasenrhetorik aus eigener Erfahrung

Bemerkenswert ist, dass Novogratz die Formel nicht zum ersten Mal verwendet. Bereits im November 2017 hatte er Kryptowährungen auf einer Konferenz in New York als grösste Blase seines Lebens bezeichnet und zugleich einen Fonds aufgebaut, um genau darin zu investieren. Auf die anschliessende Rally folgte 2018 ein tiefer Einbruch am Kryptomarkt. Zudem spricht Novogratz nicht als neutraler Beobachter: Galaxy Digital baut neben dem Kryptogeschäft einen wachsenden Bereich für KI-Infrastruktur auf und rüstet bereits Teile seiner Anlagen zum Schürfen von Bitcoin um, um Rechenkapazität für KI-Anwendungen bereitzustellen.

Unter den prominenten Stimmen ist die Diagnose Blase damit kaum noch umstritten, uneins sind sie vor allem über den Zeitpunkt. Wer Novogratz folgt, setzt darauf, dass das Momentum noch länger trägt. Wer Dalio folgt, behält vor allem Zinsen und Schuldenfinanzierung im Blick. Der Ansatz der Bank of America zeigt, dass sich Teilhabe am Trend und Begrenzung des Risikos verbinden lassen, allerdings zum Preis gedeckelter Gewinne.

Belastbare Antworten dürfte die anstehende Berichtssaison der grossen Technologiekonzerne liefern. Ihre Investitionspläne zeigen, ob der Ausbau der KI-Infrastruktur im bisherigen Tempo weiterläuft. Einer der wichtigsten Termine sind die Zahlen von NVIDIA zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, die voraussichtlich am 25. November 2026 anstehen. Parallel dazu bleibt die Entwicklung der Anleiherenditen der Gradmesser für Dalios These, dass steigende Finanzierungskosten die Blase zum Platzen bringen könnten.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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