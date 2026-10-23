NVE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NVE lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.65 USD, nach 0.680 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat NVE mit einem Umsatz von insgesamt 5.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch