Nuvoco Vistas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nuvoco Vistas lud am 15.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1.02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.380 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.33 Prozent auf 24.58 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch