Nuvera Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nuvera Communications hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.080 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.7 Millionen USD – eine Minderung von 0.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch