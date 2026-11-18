Nuvera Communications hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch