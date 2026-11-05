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05.11.2026 06:37:00
Nuveen Churchill Direct Lending verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nuveen Churchill Direct Lending lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 USD gegenüber 0.380 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nuveen Churchill Direct Lending in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40.2 Millionen USD im Vergleich zu 52.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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