Nuvation Bio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nuvation Bio hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nuvation Bio ein EPS von -0.160 USD in den Büchern gestanden.

Nuvation Bio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 242.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch