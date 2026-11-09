Nuvama Wealth Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nuvama Wealth Management präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.54 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nuvama Wealth Management 14.11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nuvama Wealth Management im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11.38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch