Nutriplant Industria e Comercio SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nutriplant Industria e Comercio SA hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.08 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66.2 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.8 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.ch