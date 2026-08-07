Nutrien (Ex Potash Agrium) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.50 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.48 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14.97 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.45 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch