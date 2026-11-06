Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.84 CAD, nach 1.32 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.49 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.27 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch