Nutriband legte Quartalsergebnis vor

Nutriband hat am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.07 USD. Ein Jahr zuvor waren -2.120 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29.03 Prozent auf 0.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch