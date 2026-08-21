Nutra Pharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nutra Pharma hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50.0 Prozent auf 0.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch