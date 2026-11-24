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24.11.2026 23:39:14
Nutanix Posts Q1 Profit And Reiterates FY27 Revenue Outlook
(RTTNews) - Nutanix Inc. (NTNX), an artificial intelligence platform provider, on Tuesday reported a rise in its first-quarter earnings. The company maintained its revenue outlook for fiscal 2027.
Separately, the company announced that it has initiated a search for the next Chief Executive Officer to succeed Rajiv Ramaswami, who will step down after ensuring a smooth transition with his successor.
Net income totaled $143.649 million, or $0.49 per share, compared to $62.096 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Nutanix Inc. reported adjusted earnings of $216.026 million, or $0.73 per share, for the period.
The company's revenue for the period rose 15.2 percent to $772.400 million from $670.576 million a year ago.
Looking ahead for the second quarter, the company expects an adjusted operating margin of 27 to 28 percent. Revenue guidance for the period is $820 million to $830 million
For fiscal 2027, Nutanix forecasts an adjusted operating margin of 24.5 to 25.5 percent. The revenue outlook is $3.180 million to $3.230 million.
In the after-hours activity Tuesday on the Nasdaq, NTNX shares were losing 8.04 percent and trading at $50.20
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