Nutanix A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nutanix A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 757.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 653.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5.17 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.650 USD je Aktie erzielt worden.

Nutanix A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2.85 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2.54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch