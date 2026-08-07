Nuscale Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuscale Power hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Nuscale Power hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.130 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nuscale Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 99.13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch