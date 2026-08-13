Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.47 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.120 TRY je Aktie gewesen.

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247.8 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 271.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66.7 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch