Nurix Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nurix Therapeutics hat am 12.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1.030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 673.1 Millionen USD – ein Plus von 8430.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nurix Therapeutics 7.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch