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01.09.2026 06:37:00
Nurexone Biologic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nurexone Biologic hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nurexone Biologic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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