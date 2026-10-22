Nureca vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nureca stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.25 INR, nach 3.63 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 585.3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nureca 377.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch