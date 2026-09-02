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02.09.2026 06:37:00
Nuran Wireless: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nuran Wireless äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.20 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15.000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Nuran Wireless hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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