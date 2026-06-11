Nuran Wireless gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nuran Wireless stellte am 09.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0.16 CAD. Ein Jahr zuvor waren -9.000 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60.63 Prozent auf 0.9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Nuran Wireless 2.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch