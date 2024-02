Nur rund 70 Lufthansa-Flüge starten und landen in München

MÜNCHEN (awp international) - Nur rund 70 Lufthansa -Flüge sollen wegen des Streiks des Bodenpersonals am Dienstag in München starten und landen. Geplant waren schätzungsweise mehr als 400 Flugbewegungen der Lufthansa, so eine Sprecherin des Flughafens München. Die Zahlen könnten sich im Laufe des Tages noch ändern. Der Streik soll bis zum Mittwochmorgen andauern. Schon bei Streiks vor rund zwei Wochen fielen diverse Flüge am Flughafen München aus.

Hintergrund des Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals sind die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die laut Verdi rund 25 000 Beschäftigten am Boden - unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services sowie weiteren Konzerngesellschaften. Lufthansa spricht von rund 20 000 Beschäftigen. Die Tarifverhandlungen sollen an diesem Mittwoch fortgesetzt werden./kls/DP/jha