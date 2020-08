Nur 39 Prozent der Deutschen bedauern US-Truppen-Abzug

BERLIN (Dow Jones)--Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland blickt ohne Bedauern auf den angekündigten Abzug von 11.900 amerikanischen Soldaten aus Deutschland. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" (BamS). Demnach gaben 39 Prozent der Befragten an, die Reduzierung der US-Truppen zu bedauern, 44 Prozent hingegen bedauern diese nicht ("weiss nicht": 17 Prozent). Im Osten ist die Betroffenheit über den Abzug (19 Prozent bedauern ihn, 68 Prozent nicht) wesentlich geringer ausgeprägt als im Westen (44 Prozent bedauern die Reduzierung, 38 Prozent nicht).

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hingegen bedauert die Verschlechterung der transatlantischen Beziehungen. "Das fortschreitende Erkalten der transatlantischen Gemeinschaft betrübt mich zutiefst", sagte Söder gegenüber der BamS. Der CSU-Chef übte dabei deutliche Kritik an der amerikanischen Führung: "Die Art und Weise, wie Amerika heute mit Partnern umgeht, ist schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass sich die USA einen militärischen und politischen Gefallen tun, wenn sie Deutschland bestrafen."

