KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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26.09.2026 01:29:33
Nur 12 Prozent der Firmen nutzen KI im Recruiting
Stellenanzeigen schreiben, Bewerbungen prüfen, Gespräche führen: KI könnte im Recruiting vieles übernehmen. Dennoch nutzt erst jedes achte Unternehmen die Technologie. Ein Grund sind rechtliche Hürden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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