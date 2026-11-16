Nuo Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Nuo Therapeutics hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nuo Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.9 Millionen USD im Vergleich zu 1.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch