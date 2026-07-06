NuLegacy Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NuLegacy Gold hat am 03.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.010 CAD. Im Vorjahr waren -17.500 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch