Nulab legte Quartalsergebnis vor

Nulab hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 10.79 JPY. Im letzten Jahr hatte Nulab einen Gewinn von 12.92 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.61 Prozent auf 1.15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch